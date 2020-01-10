"Барселона" ведёт переговоры о покупке двух полузащитников

До закрытия зимнего трансферного окна "Барселона" может подписать сразу двух хавбеков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "сине-гранатовые" ведут переговоры о приобретении Матеуса Фернандеса из "Палмейраса" и Дани Ольмо из загребского "Динамо".

Если каталонскому клубу удастся заполучить обоих футболистов, то Артуро Видаль сможет уйти в другую команду.

Отметим, что рыночная стоимость бразильца Фернандеса оценивается в 3,5 миллиона евро, а испанца Ольмо - в 35 миллионов.

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