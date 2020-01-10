"Барселона" ведёт переговоры о покупке двух полузащитников
До закрытия зимнего трансферного окна "Барселона" может подписать сразу двух хавбеков, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "сине-гранатовые" ведут переговоры о приобретении Матеуса Фернандеса из "Палмейраса" и Дани Ольмо из загребского "Динамо".
Если каталонскому клубу удастся заполучить обоих футболистов, то Артуро Видаль сможет уйти в другую команду.
Отметим, что рыночная стоимость бразильца Фернандеса оценивается в 3,5 миллиона евро, а испанца Ольмо - в 35 миллионов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|19
|40
|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11