"Барселона" ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира Лиги Конференций

Фото: инстаграм Артура Кабрала/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Базеля" Артуру Кабралу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб уже начал переговоры о приобретении футболиста в зимнее трансферное окно. "Базель" готов продать форварда за 15-20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Зенит".

23-летний Кабрал является лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 10 голов в 10 матчах. Его контракт с "Базелем" действует до лета 2023 года.

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