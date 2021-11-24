"Барселона" ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира Лиги Конференций
Фото: инстаграм Артура Кабрала/Автор неизвестен
"Барселона" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Базеля" Артуру Кабралу, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб уже начал переговоры о приобретении футболиста в зимнее трансферное окно. "Базель" готов продать форварда за 15-20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Зенит".
23-летний Кабрал является лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 10 голов в 10 матчах. Его контракт с "Базелем" действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14