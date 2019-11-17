"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси
Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал, что каталонский клуб ведёт переговоры о продлении контрактов с нападающими Лионелем Месси и Ансу Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
"С Месси мы уже обговариваем детали контракта. Пока не знаю, станет ли что-то известно в ближайшее время, все зависит от футболиста и его окружения. Надеюсь, все решится как можно быстрее.
С Фати мы также обсуждаем его контракт. Он молодой и мы должны его защищать. Мы должны обсудить всё с его семьёй и представителями игрока", - сказал Абидаль.
"Барселона" возглавляет турнирную таблице Примеры, имея в активе 25 баллов.
Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим Видаля | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Мертенс избежал травмы в матче с Россией
-
Кроос: "Сейчас я бы не назвал сборную Германии одним из главных фаворитов Евро"
-
Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0
-
Дзюба обратился к Витселю после матча с Бельгией
-
1
"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси
-
1
Канчельскис заявил, что нынешняя сборная России - одна из самых слабых за всю историю
-
Кержаков: "Россия U19 пока не способна выдерживать 90 минут интенсивной игры"
-
Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
-
Дзюба прокомментировал поражение от Бельгии
-
Главные новости дня: 16 ноября
-
1
Отбор Евро-2020: все результаты 16 ноября
-
1
Определились еще четыре участника финальной части Евро-2020
-
Хорватия разобралась со Словакией, Австрия переиграла Северную Македонию, Израиль проиграл Польше
-
Германия разгромила Беларусь, Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией
-
3
Черчесов: "На Евро будем бороться за кубок"
-
Газзаев оценил игру Гильерме в матче с Бельгией
-
Ролан Гусев выступает за возвращение Акинфеева в сборную России
-
Черчесов рассказал о возможном продлении контракта с РФС
-
Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии
-
Азар вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6