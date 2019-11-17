"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси

1 Теги барселонаансу фатилионель месси

"Барселона" ведет переговоры о продлении контракта с Фати и Месси

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль рассказал, что каталонский клуб ведёт переговоры о продлении контрактов с нападающими Лионелем Месси и Ансу Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

"С Месси мы уже обговариваем детали контракта. Пока не знаю, станет ли что-то известно в ближайшее время, все зависит от футболиста и его окружения. Надеюсь, все решится как можно быстрее.

С Фати мы также обсуждаем его контракт. Он молодой и мы должны его защищать. Мы должны обсудить всё с его семьёй и представителями игрока", - сказал Абидаль.

"Барселона" возглавляет турнирную таблице Примеры, имея в активе 25 баллов.

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