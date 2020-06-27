"Барселона" ведёт переговоры о трансфере защитника "Ювентуса"

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"Барселона" ведёт переговоры о трансфере защитника "Ювентуса"

"Барселона" работает над переходом флангового защитника "Ювентуса" Маттии Де Шильо, утверждает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 27-летний итальянец может заменить в составе "сине-гранатовых" Нелсона Семеду и Хуниора Фирпо в случае их ухода из клуба.

"Старая синьора" не против продажи фулбека, поскольку он не входит в планы тренерского штаба.

В текущем сезоне Де Шильо сыграл за "Ювентус" 13 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 9,5 миллионов евро.

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