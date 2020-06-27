"Барселона" ведёт переговоры о трансфере защитника "Ювентуса"
"Барселона" работает над переходом флангового защитника "Ювентуса" Маттии Де Шильо, утверждает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, 27-летний итальянец может заменить в составе "сине-гранатовых" Нелсона Семеду и Хуниора Фирпо в случае их ухода из клуба.
"Старая синьора" не против продажи фулбека, поскольку он не входит в планы тренерского штаба.
В текущем сезоне Де Шильо сыграл за "Ювентус" 13 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 9,5 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
|20
|14