"Барселона" ведёт переговоры о возвращении в клуб Пуйоля

Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль может получить административную должность в каталонском клубе.

Президент "блауграны" Жозеп Бартомеу подтвердил наличие переговоров о возвращении экс-защитника.

"Я бы хотел, чтобы он вернулся. Хочу закрыть вакансию спортивного директора, пускай это и не срочная задача сейчас", - сказал Бартомеу.

Пуйоль является воспитанником "Барселоны". Он провёл всю карьеру в футболке "сине-гранатовых". В 2014 году футболист повесил бутсы на гвоздь.

Не пропустите: Бартомеу не верит, что Месси может уйти из "Барселоны". | http://soccernews.ru