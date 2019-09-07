"Барселона" ведёт переговоры о возвращении в клуб Пуйоля
Бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль может получить административную должность в каталонском клубе.
Президент "блауграны" Жозеп Бартомеу подтвердил наличие переговоров о возвращении экс-защитника.
"Я бы хотел, чтобы он вернулся. Хочу закрыть вакансию спортивного директора, пускай это и не срочная задача сейчас", - сказал Бартомеу.
Пуйоль является воспитанником "Барселоны". Он провёл всю карьеру в футболке "сине-гранатовых". В 2014 году футболист повесил бутсы на гвоздь.
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