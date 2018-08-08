"Барселона" ведёт переговоры по трансферу перспективного голландца

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"Барселона" ведёт переговоры по трансферу перспективного голландца

"Барселона" ведёт переговоры по трансферу полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, сообщает испанская пресса.

Каталонский клуб готов предложить за 21-летнего голландца около 50 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" определили де Йонга как альтернативу хавбеку "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

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