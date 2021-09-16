"Барселона" ведет переговоры с Мендешем о контракте Фати

Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, представитель нападающего Анссумане Фати, прилител в Барселону для переговоров с каталонским клубом по поводу будущего футболиста, сообщает издание Marca.

По информации источника, португальский агент уже провел первую встречу с представителями сине-гранатовых.

Отмечается, что ближайшие дни пройдет еще одна встреча, на которой будет обсуждаться новый контракт Фати. Действующий договор рассчитан до конца июня 2022 года.

Мендеш ясно дал понять "Барселоне", что, несмотря на интерес других клубов, приоритет Ансу – остаться в Каталонии.

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