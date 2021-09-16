"Барселона" ведет переговоры с Мендешем о контракте Фати
Фото: инстаграм Фати/Автор неизвестен
Жорже Мендеш, представитель нападающего Анссумане Фати, прилител в Барселону для переговоров с каталонским клубом по поводу будущего футболиста, сообщает издание Marca.
По информации источника, португальский агент уже провел первую встречу с представителями сине-гранатовых.
Отмечается, что ближайшие дни пройдет еще одна встреча, на которой будет обсуждаться новый контракт Фати. Действующий договор рассчитан до конца июня 2022 года.
Мендеш ясно дал понять "Барселоне", что, несмотря на интерес других клубов, приоритет Ансу – остаться в Каталонии.
Также не пропустите: Губерниев готов возглавить "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Ибрагимович может не сыграть в матче с "Ювентусом"
-
Брейтуэйта прооперировали после серьезной травмы
-
Себастьян Аллер признан игроком недели в Лиге чемпионов
-
Директора "Барселоны" потребовали уволить Кумана уже сейчас
-
"Барселона" ведет переговоры с Мендешем о контракте Фати
-
В "Спартаке" ждут результатов от команды
-
Генеральный директор "Марселя" рассказал о лимите на легионеров в Европе
-
1
Губерниев готов возглавить "Спартак"
-
Лемар избежал серьезной травмы
-
Комбаров прокомментировал поражение "Спартака" от "Легии" в ЛЕ
-
Болельщики "Атлетико" свистом встретили Гризманна в первом для него домашнем матче
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Рубином" в РПЛ
-
Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от выступления "Локомотива" в Лиге Европы
-
Семак рассказал о травмированных игроках перед матчем с "Рубином"
-
Кьеза восстановился от травмы
-
Семак рассказал о задаче "Зенита" после игры с "Челси"
-
Бека Бека поделился впечатлениями от РПЛ
-
1
Оуэн раскритиковал трио Месси-Мбаппе-Неймар
-
Рангник внёс изменения в систему питания футболистов "Локомотива"
-
"Тоттенхэм" презентовал новую форму
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14