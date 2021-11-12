"Барселона" ведёт переговоры с саудовской компанией о титульном спонсорстве

"Барселона" может заключить очень выгодную сделку с новым титульным спонсором, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб ведёт переговоры с неназванной компанией из Саудовской Аравии.

Саудовцы готовы платить "сине-гранатовым" в рамках сотрудничества 100 миллионов евро ежегодно.

Сейчас титульным спонсором "Барсы" является Rakuten. Контракт между сторонами истекает летом 2022 года.

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