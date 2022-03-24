"Барселона" верит в возможность трансфера Салаха

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может перейти в "Барселону", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб верит, что приобрести форварда будет сложно, но не невозможно. Дело в том, что Салах не может договориться с "Ливерпулем" о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. В данный момент стороны находятся очень далеки от соглашения и этим может воспользоваться "Барселона".

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 36 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

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