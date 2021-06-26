"Барселона" вернет своего воспитанника из ПСЖ

Фото: инстаграм Руис-Атиля

Хавбек ПСЖ Кайс Руис-Атиль близок к возвращению в "Барселону".

По сведениям журналиста Sky Sport Italia Маттео Моретто, 18-летний француз отказался продлевать контракт с ПСЖ и покинет клуб 1 июля. Переговоры с "Барсой" находятся в заключительной стадии.

Руис-Атиль воспитанник "Барсы". Он находился в системе клуба с 2009 по 2015 год.

За основную команду ПСЖ Руис-Атиль дебютировал в 2020 году. За это время он провел 7 игр в Лиге 1.

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