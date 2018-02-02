"Барселона" вернула Сампера из аренды в "Лас-Пальмасе" из-за травмы игрока



Полузащитник "Барселоны" Серхи Сампер вернулся в клуб, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, каталонский клуб досрочно прекратил аренду игрока в "Лас-Пальмасе". Хавбек получил травму связок голеностопного сустава и выбыл из строя до конца сезона.

В этом сезоне 23-летний Сампер провел за "Лас-Пальмас" всего 5 матчей.

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