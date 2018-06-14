"Барселона" вернула талантливого игрока

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"Барселона" вернула талантливого игрока
Бразильский защитник Марлон Сантос вернулся в "Барселону" из "Ниццы", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, французский клуб решил досрочно прекратить аренду футболиста, которая действовала до лета 2019 года.

Стоит отметить, что 22-летний Марлон в минувшем сезоне провел за "Ниццу" 27 матчей во всех турнирах.

Ожидается, что каталонский клуб продаст бразильца в летнее трансферное окно.

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