"Барселона" вернулась к варианту с Филипе Луисом

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"Барселона" вернулась к варианту с Филипе Луисом

"Барселона" вновь проявляет интерес к бразильскому защитнику "Атлетико" Филипе Луису, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, каталонский клуб хочет подписать игрока в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "Атлетико". Таким образом, бразилец может достаться "Барселоне" бесплатно.

"Барселона" рассматривает кандидатуру Луиса в качестве дублера основного левого защитника Жорди Альбы.

В завершившемся сезоне 33-летний Луис провел за "Атлетико" 32 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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