"Барселона", вероятнее всего, потеряла двух ключевых игроков на матч с "Бетисом"

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"Барселона", вероятнее всего, потеряла двух ключевых игроков на матч с "Бетисом"Каталонская "Барселона" потеряла двух ключевых игроков на матч 1-го тура Ла Лиги против севильского "Бетиса", который состоится в ближайшее воскресенье.

Как информирует El Mundo Deportivo, в стартовой игре чемпионата "сине-гранатовым", вполне вероятно, не помогут защитник Жерар Пике и форвард Луис Суарес, получившие повреждения в ответном поединке за Суперкубок Испании против мадридского "Реала". Первый имеет проблемы с мышцами левой ноги, а второго беспокоит правое колено. Сегодня игроки должны будут пройти медобследование, после чего станет известна степень тяжести их повреждений.

Напомним, "Барселона" близка к подписанию Дембеле и Коутиньо. | soccernews.ru

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