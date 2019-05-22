"Барселона" видит в Льоренте и Ориги замену Суаресу
"Барселона" занимается поиском футболистов, который смогут заменить форварда Луиса Суареса. На данный момент, в команде нет ни одного игрока способного его заменить. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, главными претендентами являются 24-летний Дивока Ориги, выступающий в "Ливерпуле" и 34-летний Фернандо Льоренте, играющий в "Тоттенхэме".
Стоит отметить, что контракт Льоренте с мерсисайдцами истекает в скором времени и он сможет перейти в "Барселону" бесплатно.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Барселоны"| http://soccernews.ru
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