"Барселона" видит в Льоренте и Ориги замену Суаресу

"Барселона" занимается поиском футболистов, который смогут заменить форварда Луиса Суареса. На данный момент, в команде нет ни одного игрока способного его заменить. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, главными претендентами являются 24-летний Дивока Ориги, выступающий в "Ливерпуле" и 34-летний Фернандо Льоренте, играющий в "Тоттенхэме".

Стоит отметить, что контракт Льоренте с мерсисайдцами истекает в скором времени и он сможет перейти в "Барселону" бесплатно.



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