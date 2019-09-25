"Барселона" - "Вильярреал" - 2:1 (видеообзор матча Примеры)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Барселоной" и "Вильярреалом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
|6
|11
|2
|Атлетик Бильбао
|5
|11
|3
|Реал Мадрид
|5
|11
|4
|Реал Сосьедад
|5
|10
|5
|Севилья
|5
|10
|6
|Атлетико Мадрид
|5
|10
|7
|Вильярреал
|5
|8
|8
|Барселона
|5
|7
|9
|Леванте
|5
|7
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Хетафе
|5
|6
|12
|Реал Вальядолид
|6
|6
|13
|Валенсия
|5
|5
|14
|Алавес
|5
|5
|15
|Бетис
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|5
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|5
|1