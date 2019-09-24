"Барселона" - "Вильярреал": видеотрансляция матча 6-го тура Примеры

Сегодня, 24 сентября, в рамках 6-го тура испанской Примеры "Барселона" примет "Вильярреал".

После 5 туров каталонцы с 7 очками занимают девятое место. В то время "желтая субмарина" имеет 8 очков и располагается на восьмой позиции.

Поединок на "Камп Ноу" начнется в 22:00 (мск). Видеотрансляцию игры вы можете посмотреть на нашем сайте.

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