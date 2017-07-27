"Барселона" включается в гонку за Мбаппе

Каталонская "Барселона" включается в гонку за форвардом "Монако" Килианом Мбаппе, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" будут внимательно мониторить ситуацию вокруг 18-летнего нападающего монегасков, которого испанский гранд рассматривает в качестве потенциальной замены своему форварду Неймару.

Отметим, что Мбаппе также интересуются мадридский "Реал", английский "Манчестер Сити" и французский ПСЖ.

Напомним, Зидан высказался о потенциально рекордной сделке по Мбаппе. | soccernews.ru