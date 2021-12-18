"Барселона" включила шесть футболистов в "список неприкасаемых"

Стало известно, с какими игроками "Барселона" не намерена расставаться ни при каких условиях.

По информации Sport.es, в "список неприкасаемых" попали шесть футболистов.

Так, не покинут каталонский клуб в обозримом будущем Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Гави, Нико Гонсалес, Педри и Ансу Фати.

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