"Барселона" включилась в борьбу за Фирпо

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"Барселона" включилась в борьбу за Фирпо

"Барселона" стала третьим претендентом на левого защитника "Бетиса" Хуниора Фирпо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "сине-гранатовые" поспорят за 22-летнего испанца доминиканского происхождения с "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".

Сумма отступных в контракте футболиста составляет 50 миллионов евро, однако андалусийский клуб готов продать его за 30 миллионов.

В текущем сезоне Фирпо сыграл за "Бетис" 29 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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