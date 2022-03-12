"Барселона" включилась в борьбу за Левандовски

Фото твиттер Роберта Левандовски

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски интересен "Барселоне", утверждает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" следят за ситуацией с контрактом звёздного поляка.

Если 33-летний футболист в ближайшее время не продлит соглашение, истекающее в 2023 году, то каталонский клуб попытается заполучить его.

В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 42 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.

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