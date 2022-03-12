"Барселона" включилась в борьбу за Левандовски
Фото твиттер Роберта Левандовски
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски интересен "Барселоне", утверждает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" следят за ситуацией с контрактом звёздного поляка.
Если 33-летний футболист в ближайшее время не продлит соглашение, истекающее в 2023 году, то каталонский клуб попытается заполучить его.
В текущем сезоне Левандовски сыграл за "Баварию" 35 матчей, забил 42 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
Не пропустите: "Барселона" хочет усилиться нападающим "Милана". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Месси и Неймар не намерены покидать ПСЖ
-
"Милан" определил четыре варианта усиления атаки, в списке - украинец Малиновский
-
"Манчестер Сити" договорился с Холандом
-
Бакаев предостерег "Спартак" от недооценки "Краснодара"
-
Мбаппе станет игроком "Реала" на следующей неделе
-
"Арсенал" нацелился на таланта из "Астон Виллы"
-
Хавбек "Зенита" Барриос рассказал, что ему мешает окончательно адаптироваться в России
-
"Майнц" объявил о переносе второго матча подряд из-за коронавируса
-
ПСЖ собирается уволить Леонардо по двум причинам
-
"Барселона" включилась в борьбу за Левандовски
-
Названа дата начала судебного процесса по делу Бенжамена Менди
-
Месси задумался об уходе из ПСЖ
-
Главные новости дня: 11 марта
-
"Рома" все еще заинтересована в хавбеке "Арсенала"
-
"Атлетико" может продать Фелиша, но при одном условии
-
Американский миллиардер нацелен на покупку "Челси"
-
"Атлетико" одолел "Кадис" в матче Ла Лиги
-
"Лилль" и "Сент-Этьен" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
Бензема высказался о хет-трике в ворота ПСЖ
-
Два клуба АПЛ лидируют в гонке за форвардом "Лилля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20