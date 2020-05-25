"Барселона" включилась в борьбу за немецкого таланта

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"Барселона" включилась в борьбу за немецкого таланта

Хавбек берлинской "Герты" Лазар Самарджич привлёк внимание "Барселоны", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "сине-гранатовые" намерены побороться за 18-летнего немца с шестью другими претендентами на него.

Стоит отметить, что Самарджича по игровым качествам сравнивают с Хамесом Родригесом из "Реала".

Рыночная стоимость полузащитника - 450 тысяч евро. За основную команду "Герты" он дебютировал в минувшую пятницу.

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