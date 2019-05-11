"Барселона" включилась в борьбу за Погба

"Барселона" возобновила интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, сообщает испанская пресса.

Каталонский клуб видит в звёздном французе замену для Ивана Ракитича, который может уйти по окончании сезона.

"Блауграна" уже связалась с "МЮ", чтобы уточнить трансферную стоимость 26-летнего футболиста.

В текущем сезоне Погба сыграл за "красных дьяволов" 46 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.

Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году. На него также претендует мадридский "Реал".

Не пропустите: "Бенфика" ведёт переговоры с игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru