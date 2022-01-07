"Барселона" включилась в борьбу за Рюдигера

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник "Челси" Антонио Рюдигер привлёк внимание "Барселоны", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, каталонскому клубу интересен вариант с бесплатным подписанием 28-летнего футболиста.

Конкурировать с "сине-гранатовыми" будут "Реал", ПСЖ, "Бавария" и "Ювентус".

В текущем сезоне Рюдигер сыграл за "Челси" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его контракт с "синими" истекает в июне. Рыночная стоимость немца - 35 миллионов евро.

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