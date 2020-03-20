"Барселона" включилась в борьбу за трансферную цель "Реала"
"Барселона" нацелилась на полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Sport.es.
По информации источника, "сине-гранатовые" видят в 17-летнем французе нового Яя Туре - физически сильного и тактически гибкого хавбека.
За талантливого игрока придётся заплатить более 50 миллионов евро, однако каталонский клуб уже дал понять, что не будет переплачивать за возможный трансфер.
Есть у "Барсы" и ряд серьёзных конкурентов в гонке за Камавинга. Это, прежде всего, "Реал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
Не пропустите: "Барселона" согласовала трансфер вингера "Сан-Паулу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куман высказался о позиции де Йонга в "Барселоне"
-
"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси
-
3
Макманаман объяснил, почему Мане и Салах не перейдут в "Барселону" или "Реал"
-
1
Дортмундская "Боруссия" соскучилась по своим болельщикам
-
1
Заа внес вклад в борьбу с коронавирусом
-
2
Почеттино хочет поработать с Месси в "Ньюэллз Олд Бойз"
-
1
"Манчестер Юнайтед" претендует на вингера "Атлетико"
-
1
Крыховяк - лучший игрок "Локомотива" в марте
-
Лука Тони назвал идеального партнёра для Роналду
-
2
"Барселона" определилась с ценой на Ракитича
-
1
Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты
-
1
Ла Лига рассматривает возможность проведения матчей каждые 48 часов после возобновления сезона
-
Шюррле показал, как тренируется во время карантина
-
1
Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
-
1
"Барселона" включилась в борьбу за трансферную цель "Реала"
-
Бракамонте: "Москва" заплатила за меня одну корову и три огурца"
-
АПЛ собирается возобновить сезон в начале мая
-
3
Эмери - о вылете ПСЖ от "Барселоны" в 2017 году: "В одном матче мы играли против них, а в другом - против судьи"
-
Ари высказался о русских женщинах
-
Юран: "Кокорин идёт по пути Дзюбы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14