"Барселона" включилась в борьбу за трансферную цель "Реала"

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"Барселона" включилась в борьбу за трансферную цель "Реала"

"Барселона" нацелилась на полузащитника "Ренна" Эдуардо Камавинга, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" видят в 17-летнем французе нового Яя Туре - физически сильного и тактически гибкого хавбека.

За талантливого игрока придётся заплатить более 50 миллионов евро, однако каталонский клуб уже дал понять, что не будет переплачивать за возможный трансфер.

Есть у "Барсы" и ряд серьёзных конкурентов в гонке за Камавинга. Это, прежде всего, "Реал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

Не пропустите: "Барселона" согласовала трансфер вингера "Сан-Паулу". | http://soccernews.ru
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