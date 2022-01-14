"Барселона" включилась в борьбу за защитника "Баварии"

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"Барселона" включилась в борьбу за защитника "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

"Барселона" нацелилась на центрального защитника "Баварии" Никласа Зюле, сообщает журналист Кристиан Фальк.

По данным инсайдера, "сине-гранатовым" интересен вариант с подписанием 26-летнего немца в качестве свободного агента.

Контракт игрока с "ротен" истекает в июне, поэтому он уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

Зюле хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. Несмотря на это, предложение от "Ньюкасла" он отклонил.

В текущем сезоне футболист провёл за "Баварию" 23 матча и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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