"Барселона" включилась в борьбу за защитника "Бенфики" Диаша

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"Барселона" включилась в борьбу за защитника "Бенфики" Диаша"Барселона" поспорит с "Манчестер Сити" за защитника "Бенфики" Рубена Диаша, передает Mundo Deportivo.

"Горожане" этим летом намерены приобрести игрока, который поможет усилить центр обороны.

Помимо Диаша, "Барселона" также присматривается к нидерландскому защитнику "Ювентуса" Маттейсу де Лигту.

22-летний Диаш в нынешнем розыгрыше участвовал в 39 матчах, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

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