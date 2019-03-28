"Барселона" включилась в гонку за Эррерой

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"Барселона" включилась в гонку за Эррерой

"Барселона" стала очередным претендентом на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру, сообщает ESPN.

По сведениям издания, каталонский клуб попытается заполучить 29-летнего футболиста, если он не договорится с "красными дьяволами" о продлении контракта и летом станет свободным агентом.

Также в услугах испанского хавбека заинтересованы ПСЖ и "Арсенал".

Эррера выступает за "МЮ" с 2014 года, сыграл 186 матчей и забил 20 голов. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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