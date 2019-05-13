"Барселона" вновь хочет купить Ди Марию

"Барселона" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику ПСЖ Анхелю Ди Марии, сообщает Goal.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" хотела купить хавбека еще два года назад, но тогда трансфер не состоялся. Также аргентинец входит в сферу интересов "Атлетико". На его покупке настаивает главный тренер клуба Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне 31-летний Ди Мария провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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