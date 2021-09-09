"Барселона" вновь интересуется защитником "Валенсии"

Фото: инстаграм Хосе Гайя/Автор неизвестен

"Барселона" вновь проявляет интерес к защитнику "Валенсии" Хосе Гайя, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб следит за переговорами футболиста и "Валенсии" по новому контракту. В настоящее врем контракт действует до лета 2023 года, но клуб намерен продлить соглашение. Если стороны не договорятся, то Гайя будет выставлен на трансфер.

26-летний Гайя выступает за "Валенсию" с 2014 года. Всего он провел за клуб 264 матча, забил шесть голов и отдал 31 результативную передачу.

Не пропустите: "Барселона" презентовала новую форму для Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru