"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы

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"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил очередную травму, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист не смог закончить тренировку из-за дискомфорта в области задней поверхности бедра. Напомним, что в последнее время форвард восстанавливался после разрыва мышцы бицепса бедра.

Стоит отметить, что за два с половиной года в "Барселоне" француз получил уже девять травм.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за каталонский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Стала известна причина частых травм Дембеле. | http://soccernews.ru
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