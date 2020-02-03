"Барселона" вновь потеряла Дембеле из-за травмы

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле получил очередную травму, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист не смог закончить тренировку из-за дискомфорта в области задней поверхности бедра. Напомним, что в последнее время форвард восстанавливался после разрыва мышцы бицепса бедра.

Стоит отметить, что за два с половиной года в "Барселоне" француз получил уже девять травм.

В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел за каталонский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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