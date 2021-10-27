"Барселона" вновь проиграла клубу из Мадрида

Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде проиграла мадридскому "Райо Вальекано" со счетом 0:1.

Единственный гол на 30-й минуте забил Радамель Фалькао.

"Райо Вальекано", набрав 19 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 15 очками осталась на девятой позиции.

"Райо Вальекано" Мадрид – "Барселона" Барселона - 1:0 (0:0)

Гол: Фалькао, 30 - 1:0

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Трехо, Фалькао, Паласон.

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо, Нико Гонсалес, Дест, Агуэро, Депай.

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