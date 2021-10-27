"Барселона" вновь проиграла клубу из Мадрида
Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде проиграла мадридскому "Райо Вальекано" со счетом 0:1.
Единственный гол на 30-й минуте забил Радамель Фалькао.
"Райо Вальекано", набрав 19 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 15 очками осталась на девятой позиции.
"Райо Вальекано" Мадрид – "Барселона" Барселона - 1:0 (0:0)
Гол: Фалькао, 30 - 1:0
"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Савельич, Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья, Оскар Валентин, Трехо, Фалькао, Паласон.
"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, Коутиньо, Нико Гонсалес, Дест, Агуэро, Депай.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14