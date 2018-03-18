"Барселона" вновь рассматривает вариант с приобретением Иско

Каталонская "Барселона" вновь рассматривает вариант с приобретением полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассчитывают воспользоваться недовольством 25-летнего игрока своим положением в стане королевского клуба. В "Барсе" видят в хавбеке "сливочных" потенциальную замену своему капитану Андресу Иньесте, который рассматривает вариант со сменой команды.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" нашла замену Бускетсу. | soccernews.ru