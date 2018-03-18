"Барселона" вновь рассматривает вариант с приобретением Иско

Теги барселонаандрес иньестаискореал мадрид

"Барселона" вновь рассматривает вариант с приобретением ИскоКаталонская "Барселона" вновь рассматривает вариант с приобретением полузащитника мадридского "Реала" Иско.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" рассчитывают воспользоваться недовольством 25-летнего игрока своим положением в стане королевского клуба. В "Барсе" видят в хавбеке "сливочных" потенциальную замену своему капитану Андресу Иньесте, который рассматривает вариант со сменой команды.

В нынешнем сезоне Иско забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач в 39 матчах за "Реал".

Напомним, "Барселона" нашла замену Бускетсу. | soccernews.ru

комментарии
РМ

да без проблем, 700 лямов и он ваш

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов