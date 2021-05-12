"Барселона" вновь теряет Араухо

Фото: инстаграм Рональда Араухо/Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 36-го тура чемпионата Испании с "Леванте". В ближайшее время уругваец пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

Стоит отметить, что Араухо совсем недавно вернулся в строй после предыдущей травмы.

В нынешнем сезоне 22-летний Араухо провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" может вернуть Пьянича в "Ювентус" в обмен на другого хавбека. | http://soccernews.ru