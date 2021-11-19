"Барселона" вновь теряет Педри

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

18-летний полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес вновь получил травму.

Как сообщает TV3, нынешняя травма испанца ухудшилась, из-за чего он, вероятно, пропустит еще около месяца.

В то же время инсайдер Маттео Моретто подтверждает, что Педри пропустит еще один месяц.

В нынешнем сезоне Педри сыграл всего 2 матча в Ла Лиге, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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