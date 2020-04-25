"Барселона" во второй раз снизила цену на Коутиньо

"Барселона" предпринимает шаги, чтобы летом избавиться от полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее "сине-гранатовые" уменьшили стоимость бразильца со 120 до 90 миллионов евро, однако желающих купить хавбека по-прежнему не появилось.

В связи с этим, как сообщает Sport.es, каталонский клуб снизил цену на звёздного футболиста до 75 миллионов евро.

За ситуацией следят "Эвертон", "Лестер" и другие представители АПЛ.

Напомним, что в январе 2018 года "Барса" заплатила "Ливерпулю" за Коутиньо 145 миллионов евро.

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