"Барселона" во второй раз снизила цену на Коутиньо

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"Барселона" во второй раз снизила цену на Коутиньо

"Барселона" предпринимает шаги, чтобы летом избавиться от полузащитника Филиппе Коутиньо.

Ранее "сине-гранатовые" уменьшили стоимость бразильца со 120 до 90 миллионов евро, однако желающих купить хавбека по-прежнему не появилось.

В связи с этим, как сообщает Sport.es, каталонский клуб снизил цену на звёздного футболиста до 75 миллионов евро.

За ситуацией следят "Эвертон", "Лестер" и другие представители АПЛ.

Напомним, что в январе 2018 года "Барса" заплатила "Ливерпулю" за Коутиньо 145 миллионов евро.

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Комментарии

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wagner
wagner

Думаю, что и это снижение ещё не вечер. Клубы урезают бюджеты. Игроков заставляют соглашаться на снижение зарплат... какие 75 миллионов, полтинник бы урвать.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мда...180 млн на ветер по перво

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

й прихоти Лео!Из-за этого спекулянта поднялись цены на трансферном рынке!

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