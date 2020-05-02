"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20

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"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20

Авторитетный ресурс Transfermarkt представил рейтинг команд с наибольшим количеством пасов за матч в этом сезоне.

Рейтинг возглавила "Барселона" с 684 передачами за игру. Из российских клубов в топ-20 попал "Краснодар" с показателем 528 пасов за игру.

Топ-10 самых пасующих команд выглядит следующим образом:

1. "Барселона" - 684 передачи за матч;

2. "Манчестер Сити" - 676;

3. "Бавария" - 673;

4. ПСЖ - 660;

5. "Боруссия" Дортмунд - 659;

6. "Ливерпуль" - 622;

7. "Байер" - 618;

8. АЗ - 606;

9. "Аякс" - 605;

10. "Челси" - 602;      

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3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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