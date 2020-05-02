"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20

Авторитетный ресурс Transfermarkt представил рейтинг команд с наибольшим количеством пасов за матч в этом сезоне.

Рейтинг возглавила "Барселона" с 684 передачами за игру. Из российских клубов в топ-20 попал "Краснодар" с показателем 528 пасов за игру.

Топ-10 самых пасующих команд выглядит следующим образом:

1. "Барселона" - 684 передачи за матч;

2. "Манчестер Сити" - 676;

3. "Бавария" - 673;

4. ПСЖ - 660;

5. "Боруссия" Дортмунд - 659;

6. "Ливерпуль" - 622;

7. "Байер" - 618;

8. АЗ - 606;

9. "Аякс" - 605;

10. "Челси" - 602;

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