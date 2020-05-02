"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20
Авторитетный ресурс Transfermarkt представил рейтинг команд с наибольшим количеством пасов за матч в этом сезоне.
Рейтинг возглавила "Барселона" с 684 передачами за игру. Из российских клубов в топ-20 попал "Краснодар" с показателем 528 пасов за игру.
Топ-10 самых пасующих команд выглядит следующим образом:
1. "Барселона" - 684 передачи за матч;
2. "Манчестер Сити" - 676;
3. "Бавария" - 673;
4. ПСЖ - 660;
5. "Боруссия" Дортмунд - 659;
6. "Ливерпуль" - 622;
7. "Байер" - 618;
8. АЗ - 606;
9. "Аякс" - 605;
10. "Челси" - 602;
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18