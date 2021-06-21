"Барселона" возьмёт огромный кредит на 15 лет

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о планах взять кредит на сумму 525 миллионов евро у банка Goldman Sachs.

Генеральная ассамблея каталонского клуба уже одобрила эту сделку, которая должна быть заключена в августе 2022 года.

"Сине-гранатовые" рассчитывают, что займ им выдадут на 15 лет с процентной ставкой 3%.

Общий долг "Барсы" сейчас составляет 1,044 миллиарда евро и продолжает расти. Деньги нужны на погашение основной задолженности и облигаций.

Не пропустите: Лапорта анонсировал еще несколько трансферов для "Барселоны" этим летом. | http://soccernews.ru