"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют

Вчера, 28 апреля, сайт Footie Headlines показал фотографию формы, в которой игроки "Барселоны", скорее всего, будут выступать в следующем сезоне.

Официальная презентация формы состоится не раньше мая. Но некоторые новые комплекты уже появились в одном из магазинов официального экипировщика каталонцев в Австралии.

Стоит отметить, что большое количество фанатов сине-гранатовых были неприятно удивлены столь неожиданными переменами.

FC Barcelona kits for the season 2019-20 are already up for sale in a Nike Store in Australia. Official presentation expected in the month of May.



Probably the worst Barça kit of this decade? pic.twitter.com/rBcbgYqdRb