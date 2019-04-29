"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют

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"Барселона", возможно, кардинально изменит дизайн футболок. Болельщики негодуют

Вчера, 28 апреля, сайт Footie Headlines показал фотографию формы, в которой игроки "Барселоны", скорее всего, будут выступать в следующем сезоне.

Официальная презентация формы состоится не раньше мая. Но некоторые новые комплекты уже появились в одном из магазинов официального экипировщика каталонцев в Австралии.

Стоит отметить, что большое количество фанатов сине-гранатовых были неприятно удивлены столь неожиданными переменами.

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