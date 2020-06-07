"Барселона", возможно, начнёт переговоры о продлении контракта с Месси на следующей неделе

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"Барселона", возможно, начнёт переговоры о продлении контракта с Месси на следующей неделе

В этом месяце "Барселона" начнет переговоры с капитаном команды Лионелем Месси о продлении трудового соглашения. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, переговоры могут начаться уже на следующей неделе. Данный этап будет предварительным, основная часть работы по продлению соглашения пройдет в следующем сезоне.

Месси будет представлять его отец Хорхе. Футболист хочет, чтобы в новый контракт был включён пункт о возможном расторжении в конце любого сезона.

Напомним, Месси выступает в "Барселоне" на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне он забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 матче.

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