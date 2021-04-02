"Барселона" возобновила интерес к де Лигту

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"Барселона" возобновила интерес к де Лигту

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

"Барселона" может купить у "Ювентуса" центрального защитника Маттейса де Лигта, утверждает El Chiringuito TV.

По информации источника, возможный трансфер обсуждался на встрече президента каталонского клуба Жоана Лапорты и Мино Райолы, который является агентом голландца.

Напомним, что "сине-гранатовые" хотели заполучить 21-летнего футболиста, когда тот ещё выступал за "Аякс".

Лапорта встречался с Райолой в четверг. Стороны обсуждали потенциальный переезд на "Камп Ноу" форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Не пропустите: "Барселона" определилась с альтернативой Холанду. | http://soccernews.ru
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