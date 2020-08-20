"Барселона" возобновила интерес к Депаю после назначения Кумана

После того, как Рональд Куман возглавил "Барселону", в шорт-листе каталонского клуба появляется всё больше фамилий голландских футболистов.

Новой целью "сине-гранатовых", по информации Transfermarketweb, стал нападающий "Лиона" Мемфис Депай.

"Барса" интересовалась форвардом "ткачей" ещё в мае, но тогда до переговоров дело не дошло, однако назначение Кумана может дать новый импульс ситуации.

На 26-летнего Депая также претендуют ПСЖ, "Милан" и дортмундская "Боруссия".

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