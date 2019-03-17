"Барселона" возобновила интерес к Гризманну

"Барселона" возобновила интерес к нападающему мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен предпринять попытку приобрести 27-летнего француза в летнее трансферное окно.

"Сине-гранатовые" уже контактируют с окружением футболиста, которого до июня 2019 года можно выкупить за 120 миллионов евро. После этого его отступные вырастут до 200 миллионов.

Сам форвард пока не определился со своим будущим. Он планировал защищать цвета "матрасников" много лет, но слабые выступления команды в текущем сезоне заставили его засомневаться в собственных перспективах на "Ванда Метрополитано".

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 248 матчей, забил 130 голов и сделал 48 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

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