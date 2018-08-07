"Барселона" возобновила интерес к хавбеку ПСЖ

Каталонская "Барселона" возобновила интерес к полузащитнику ПСЖ Адриану Рабьо, информирует sport.es.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" решили снова обратить свой взор на 23-летнего хавбека парижан в качестве потенциального кандидата на усиление своей середины поля, так как не верят в возможность подписания Поля Погба из "Манчестер Юнайтед", который был их приоритетной целью.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назвал цену на Погба. | soccernews.ru