"Барселона" возобновила интерес к хавбеку сборной Франции

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"Барселона" возобновила интерес к хавбеку сборной ФранцииКаталонская "Барселона" возобновила свой интерес к полузащитнику "Севильи" Стивену Н'Зонзи, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" взвешивают целесообразность приобретения хавбека, которому в этом году исполнится 30 лет. Трансфер француза оценивается в примерно в 30-40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Н'Зонзи сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" продвинулась в переговорах по трансферу Алабы. | soccernews.ru

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