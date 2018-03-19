"Барселона" возобновила интерес к хавбеку сборной Франции

Каталонская "Барселона" возобновила свой интерес к полузащитнику "Севильи" Стивену Н'Зонзи, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" взвешивают целесообразность приобретения хавбека, которому в этом году исполнится 30 лет. Трансфер француза оценивается в примерно в 30-40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Н'Зонзи сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за "Севилью".

Напомним, "Барселона" продвинулась в переговорах по трансферу Алабы. | soccernews.ru