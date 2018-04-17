"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма"

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"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Тоттенхэма"Каталонская "Барселона" возобновила интерес к полузащитнику лондонского "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, информирует sport.es со ссылкой на известного футбольного агента Байрама Тутумлу.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" вновь начали рассматривать вариант с приобретением 26-летнего хавбека "шпор" после своего вылета из Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне Эриксен забил 14 мячей и сделал 11 результативных передач в 41 матче за "Тоттенхэм".

Напомним, "Барселона" и "Реал" узнали соперников по международному Кубку Чемпионов. | soccernews.ru

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