"Барселона" возобновила интерес к хавбеку "Валенсии"

Каталонская "Барселона" возобновила свой интерес к полузащитнику "Валенсии" Дани Парехо, информирует AS.

Так, по сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" вновь начали рассматривать вариант с приобретением 29-летнего хавбека "летучих мышей", который был интересен им еще прошлым летом.

В прошлом сезоне Парехо забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матах за "Валенсию". В его контракте с клубом указана сумма отступных в размере 50-ти миллионов евро.

Напомним, отец Черышева высказался о возможном переходе хавбека в "Барселону". | soccernews.ru