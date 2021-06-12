"Барселона" возобновила интерес к Лаутаро Мартинесу

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"Барселона" возобновила интерес к Лаутаро Мартинесу

Фото инстаграм Лаутаро Мартинеса

"Барселона" вернулась в борьбу за нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса, сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" хотят купить аргентинца этим летом и готовы включить в сделку по нему флангового защитника Эмерсона.

23-летний футболист пока приостановил переговоры с "нерадзурри" о продлении контракта.

В минувшем сезоне Лаутаро забил 19 голов и сделал 11 ассистов в 48 матчах. Его рыночная стоимость - 80 миллионов евро.

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