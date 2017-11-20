"Барселона" возобновила интерес к Мартинесу

"Барселона" возобновила интерес к защитнику "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинесу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба обеспокоено возникшими проблемами в центре обороны, поэтому вновь вернулось к кандидатуре 26-летнего бека.

Напомним, что в контракте Мартинеса с "Реал Сосьедадом" прописана сумма отступных в размере 32 миллионов евро.

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