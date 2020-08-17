"Барселона" возобновила интерес к Неймару

"Барселона" снова хочет вернуть нападающего Неймара, который сейчас выступает за ПСЖ.

По информации Sport.es, идея о возвращении бразильца на "Камп Ноу" принадлежит президенту каталонского клуба Жозепу Бартомеу.

Руководитель "блауграны" считает, что приобретение 28-летнего форварда позволит улучшить игру команды и её результаты, а также изменит отношение болельщиков к нему.

Выкупить Неймара "Барса" не в состоянии, поэтому намерена предложить ПСЖ обмен на Антуана Гризманна с доплатой в размере 50-60 миллионов евро.

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